В Москве грабитель угнал Porsche, машину нашли сожженной

В Москве грабитель похитил из дома сейф с деньгами и драгоценностями и угнал люксовый автомобиль Porsche Taycan, который затем был найден сожжённым. Следователи устанавливают личность подозреваемого, сообщила прокуратура.

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Ограбление произошло в деревне Большое Свинорье, там злоумышленник, разбив окно, проник внутрь частного дома и «похитил металлический сейф, где находились денежные средства, часы, ювелирные изделия, документы».

Машина была припаркована около дома, впоследствии её нашли в гаражах в городе Московском.