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Из Каира в Москву вылетел самолет с эвакуированными из Газы россиянами

Из Каира в Москву вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России. Об этом сообщает ТАСС.

Из Каира в Москву вылетел самолет с эвакуированными из Газы россиянами
© ТАСС

По данным агентства, пунктом назначения самолета станет московский аэропорт Домодедово. На его борту находятся 70 россиян. Ранее они были эвакуированы через КПП «Рафах». Отмечается, что прилет самолета в Москву ожидается в течение пяти часов.

Ранее сообщалось, что в списки на эвакуацию из сектора Газа попали более 400 иностранных граждан, среди которых также были россияне.

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