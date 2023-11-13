Из Каира в Москву вылетел самолет с эвакуированными из Газы россиянами

Из Каира в Москву вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пунктом назначения самолета станет московский аэропорт Домодедово. На его борту находятся 70 россиян. Ранее они были эвакуированы через КПП «Рафах». Отмечается, что прилет самолета в Москву ожидается в течение пяти часов.