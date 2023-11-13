В Татарстане теплоход-буксир с двумя баржами сел на мель на Волге

"В 14:43 от диспетчера водных путей поступило сообщение о посадке на мель теплохода-буксира "Тибет", проект №112, с двумя порожними баржами на 1305-м км реки Волги вблизи Казани, без пострадавших. Повреждений судна и розлива топлива нет. Продуктов питания и топлива на борту достаточно", - говорится в сообщении.