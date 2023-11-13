В Красноярском крае собака спасла охотника от агрессивного медведя

В Красноярском крае медведь напал на охотника. Об этом сообщает Telegram-канал "Эвенкийская жизнь".

© Газета.Ru

Инцидент произошел в 60 километрах от поселка Суринда.

Мужчина вместе с собакой совершал обход охотничьего участка "Монмоко". В этот момент он услышал лай собаки и бросился к ней.

На месте россиянин заметил медведя, который выходил из берлоги. Выяснилось, что питомец разбудил крупного хищника. Медведь набросился на мужчину и успел травмировать ему голову, лицо и левое плечо. Собака начала кусать медведя за задние лапы и таким образом смогла отвлечь внимание животного.