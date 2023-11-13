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Российскую семью взяли под госзащиту из-за угроз от наркокартеля

В Первоуральске взяли под государственную защиту семью, получавшую угрозы от наркокартеля. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель главного управления (ГУ) МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Российскую семью взяли под госзащиту из-за угроз от наркокартеля
© РИА Новости

«Олега (имя изменено) и его семью уже взяли под государственную защиту — расследование идет полным ходом», — заявил Горелых.

Мужчина стал получать угрозы от одного из наркокартелей Урала после истории, произошедшей в октябре. Мужчина сдавал посуточно свою квартиру на улице Вайнера в Первоуральске. Одним из арендаторов был 24-летний житель Нижней Туры, который в какой-то момент перестал выходить на связь. Тогда Олег решил проверить, в чем дело, и нашел в квартире пакет с 582 граммами метадона. В конце октября квартиру Олега закидали дымовыми шашками, после чего он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах добавил, что потерпевший даже получил посылку с гробом и отрубленной свиной головой.

Силовики возбудили уголовное дело об угрозе расправой и вымогательстве. К расследованию уже подключились оперативники областного уголовного розыска, проводятся активные мероприятия по розыску причастных лиц. Вскоре появился первый задержанный — это молодой житель региона, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.

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