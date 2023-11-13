Российскую семью взяли под госзащиту из-за угроз от наркокартеля

Мужчина стал получать угрозы от одного из наркокартелей Урала после истории, произошедшей в октябре. Мужчина сдавал посуточно свою квартиру на улице Вайнера в Первоуральске. Одним из арендаторов был 24-летний житель Нижней Туры, который в какой-то момент перестал выходить на связь. Тогда Олег решил проверить, в чем дело, и нашел в квартире пакет с 582 граммами метадона. В конце октября квартиру Олега закидали дымовыми шашками, после чего он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах добавил, что потерпевший даже получил посылку с гробом и отрубленной свиной головой.