У обвиняемой в убийстве военкора Татарского выявили расстройство личности

Эксперты признали вменяемой Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин) в петербургском кафе. Тем не менее у нее выявлены проблемы с психикой. Lenta.ru
Отмечается, что у Треповой зафиксировали повышенную тревожность, чувствительность и мнительность. Также специалисты нашли у обвиняемой неустойчивую самооценку и выраженную потребность в признании. Вместе с тем ничто из этого не могло помешать Треповой в полной мере осознавать преступность своих действий и их последствия, следует из данных экспертизы в уголовном деле. News.ru
Теракт в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали Трепову 3 апреля. По данным СК, девушка придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Москва24