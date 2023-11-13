У обвиняемой в убийстве военкора Татарского выявили расстройство личности

Эксперты признали вменяемой Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин) в петербургском кафе. Тем не менее у нее выявлены проблемы с психикой. Lenta.ru

Отмечается, что у Треповой зафиксировали повышенную тревожность, чувствительность и мнительность. Также специалисты нашли у обвиняемой неустойчивую самооценку и выраженную потребность в признании. Вместе с тем ничто из этого не могло помешать Треповой в полной мере осознавать преступность своих действий и их последствия, следует из данных экспертизы в уголовном деле. News.ru