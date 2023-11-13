У обвиняемой в убийстве военкора Татарского выявили расстройство личности

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что обвиняемую в убийстве военкора Владлена Татарского Дарью Трепову признали вменяемой. При этом, по информации канала, у фигурантки уголовного дела диагностировано смешанное расстройство личности.

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Канал пишет, что у Треповой зафиксировали повышенную тревожность, чувствительность и мнительность. Также специалисты нашли у обвиняемой неустойчивую самооценку и выраженную потребность в признании. Вместе с тем ничто из этого не могло помешать Треповой в полной мере осознавать преступность своих действий и их последствия, следует из данных экспертизы в уголовном деле.

В октябре Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Треповой. Обвинения выдвинуты по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении взрывных устройств и приобретении поддельного водительского удостоверения.