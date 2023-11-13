Один из энергоблоков Курской АЭС отключен от сети

Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации энергоблока № 3 Курской АЭС нет, он отключен от сети действием автоматики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

По данным пресс-службы, отключение произошло сегодня в 10:33.

«Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации», - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории «не превышает естественных фоновых природных значений». Ожидается, что энергоблок № 3 будет включен в сеть после выполнения запланированных работ.

На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока. Два из них сейчас «несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком».