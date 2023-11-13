Один из энергоблоков Курской АЭС отключен от сети
Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации энергоблока № 3 Курской АЭС нет, он отключен от сети действием автоматики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АЭС.
По данным пресс-службы, отключение произошло сегодня в 10:33.
«Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации», - пояснили в пресс-службе.
Там также отметили, что радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории «не превышает естественных фоновых природных значений». Ожидается, что энергоблок № 3 будет включен в сеть после выполнения запланированных работ.
На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока. Два из них сейчас «несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком».
Ранее украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что в атаке участвовали три дрона и при инциденте были повреждены стены склада.