Автоматическая система отключила третий блок Курской АЭС

Энергоблок №3 Курской АЭС отключился от сети действием автоматики, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации нет, сообщила пресс-служба атомной электростанции. ТАСС
Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. <...> В настоящее время энергоблоки № 2 и № 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации, — уточнили в пресс-службе. News.ru
Третий энергоблок включат в сеть после завершения запланированных работ. Энергоблоки №2 и 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №1 находится в режиме работы без генерации. Парламентская газета