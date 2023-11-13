Автоматическая система отключила третий блок Курской АЭС

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. <...> В настоящее время энергоблоки № 2 и № 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации, — уточнили в пресс-службе. News.ru