Бросившего гранату украинского военного приговорили к 14 годам колонии

Гулавского признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

По версии следствия, 21 мая 2022 года военный был около многоквартирного дома Молодежного жилого комплекса «Мрия» в Северодонецке и бросил в направлении одной из квартир дома противопехотную гранату. В результате его действий значительно пострадало жилье и имущество одного из горожан.