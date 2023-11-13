Домушник обокрал коттедж бизнесмена и угнал электромобиль Porsche

В Москве вор-домушник украл деньги и драгоценности из коттеджа директора строительной фирмы и угнал электромобиль Porsche. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© Porsche

По данным канала, около шести часов утра неизвестный в черной маске отжал стеклопакет и проник в чужой дом. Из сейфа он забрал 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., а также два золотых кольца с бриллиантами за 20 млн рублей.