В Саратове дети попали в больницу с отравлением парами хлора

В Саратове правоохранители проводят проверку после инцидента в бассейне на уроке физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

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Инцидент произошел в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета. Педагог решил провести урок с учащимися местного лицея в этом комплексе. Во время занятия несколько девочек почувствовали себя плохо.

В результате всех пострадавших госпитализировали. Медики полагают, что учащиеся отравились парами хлора.

"По факту выявленных нарушений прокуратура района в СГУ им. Н.Г. Чернышевского внесла представление, которое находится на рассмотрении", — сообщается в публикации.