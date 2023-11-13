СМИ: Несовершеннолетнюю дочь боксера Вячеслава Дацика госпитализировали в Москве

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Дочь российского боксера Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве из-за отравления алкоголем. Об этом стало известно в понедельник, 13 ноября.

По данным Telegram-канала Shot, 16-летнюю Василису доставили в одну из детских больниц Москвы, где специалисты оказали ей квалифицированную помощь.

Как сообщает ряд СМИ, девушку заметили вечером в воскресенье на станции метро «Технопарк». По словам очевидцев, подросток якобы была в неадекватном состоянии, после чего было принято решение доставить ее в больницу. По имеющейся информации, в медучреждении Василисе поставили диагноз «сильное токсикологическое отравление», пишет Shot.