СМИ: Несовершеннолетнюю дочь боксера Вячеслава Дацика госпитализировали в Москве
Дочь российского боксера Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве из-за отравления алкоголем. Об этом стало известно в понедельник, 13 ноября.
По данным Telegram-канала Shot, 16-летнюю Василису доставили в одну из детских больниц Москвы, где специалисты оказали ей квалифицированную помощь.
Как сообщает ряд СМИ, девушку заметили вечером в воскресенье на станции метро «Технопарк». По словам очевидцев, подросток якобы была в неадекватном состоянии, после чего было принято решение доставить ее в больницу. По имеющейся информации, в медучреждении Василисе поставили диагноз «сильное токсикологическое отравление», пишет Shot.
Другой похожий случай произошел в июле. Десять подростков в Свердловской области попали в больницу после употребления алкоголя, у семи пострадавших в крови нашли следы этанола в различной концентрации. По информации прокуратуры, алкоголь для подростков купила их 20-летняя знакомая. «Вечерняя Москва» узнала, что может грозить взрослым, которые покупают несовершеннолетним алкогольные напитки и табачную продукцию.