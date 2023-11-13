В Амурской области ребенок упал с эскалатора в торговом центре

В Благовещенске ребенок упал с эскалатора в торговом центре. Об этом сообщает издание "Порт Амур".

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Инцидент произошел 13 ноября в ТРЦ "Острова". По словам очевидицы, пострадал шестилетний мальчик, он упал с высоты второго этажа.

"Ребенок истошно кричит. Я подошла. Рядом стоящий мужчина сказал, что ребенок со второго этажа упал. Увидела, что его подняли и куда-то понесли. Я подумала: зачем носить, это же могла быть травма позвоночника. Говорят, скорую уже вызвали, сидят на скамейке, ждут", - рассказала СМИ очевидица ЧП.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Амурской области сообщили, что организовали проверку по факту случившегося - правоохранители проверят, соблюдали ли работники ТЦ требований безопасности при оказании услуг посетителям.