На железной дороге в Ульяновске попытались поджечь релейный шкаф

В районе железнодорожной станции Ульяновск-2 неизвестные пытались поджечь релейный шкаф, заявили в пресс-службе Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги .

«12 ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги», — говорится в сообщении.

Как передаёт РИА Новости, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, а железная дорога продолжает работать в штатном режиме.