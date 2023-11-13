На севере Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Муйского района на севере Бурятии. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону на сайте.

Толчки зафиксировали в 12:06 по местному времени (07:06 мск). Эпицентр находился на 26 км северо-восточнее от населенного пункта Северомуйск.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, толчки жителям не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, разрушений нет.

Напомним, что 8 ноября землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане возле южных Курил. Эпицентр находился в 170 километрах восточнее курильского острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 61 километра.