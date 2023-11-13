Начальника российской колонии заподозрили в коррупции

В Саратовской области начальника одного из исправительных учреждений заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по сентябрь начальник колонии получил от родственницы осужденного вознаграждение. За это он должен был ослабить режим содержания заключенного. Сумма взятки составила 420 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере»). Сейчас следователи собирают доказательства произошедшего.