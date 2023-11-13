На Алтае мужчина попытался поджечь отдел полиции

По данным Telegram-канала Shot, он пришёл к отделению районного МВД в селе Чемал с несколькими стеклянными бутылками, в них находилась зажигательная смесь.

Злоумышленник бросил снаряды. В результате поджога была повреждена облицовка здания, проводка и флаги России и Республики Алтай.

Сотрудники отдела быстро потушили огонь и задержали нарушителя. Оказалось, что это 36-летний инвалид второй группы, состоящий на учёте у нарколога и психиатра. В момент совершения преступления он был пьян.