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На Алтае мужчина попытался поджечь отдел полиции

По данным Telegram-канала Shot, он пришёл к отделению районного МВД в селе Чемал с несколькими стеклянными бутылками, в них находилась зажигательная смесь.

На Алтае мужчина попытался поджечь отдел полиции
© РИА Новости

Злоумышленник бросил снаряды. В результате поджога была повреждена облицовка здания, проводка и флаги России и Республики Алтай.

Сотрудники отдела быстро потушили огонь и задержали нарушителя. Оказалось, что это 36-летний инвалид второй группы, состоящий на учёте у нарколога и психиатра. В момент совершения преступления он был пьян.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.