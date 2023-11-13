В Новосибирске ребенок выжил после падения с 18 этажа
В Ленинском районе Новосибирска полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже.
Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, ребенок жив. Вечером 12 ноября его с травмами доставили в больницу. По словам родителей, ребенок был с ними, спал в комнате вместе с отцом. Видимо, в какой-то момент малышу удалось добраться до окна и открыть его.
Следователи начали проверку. В ведомстве напоминают о необходимости использовать блокираторы и другие технические средства, которые не позволят ребенку открыть окно.