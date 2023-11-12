Четвероклассник отдал мошенникам 121 тысячу рублей из-за компьютерной игры

В Москве школьник стал жертвой мошенников, которые обещали улучшить его аккаунт в компьютерной игре Standoff 2, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мальчик украл у матери 121 тысячу рублей и перевел незнакомцам.

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Как передает канал, четвероклассник наткнулся на видео известного блогера Вели и решил купить инвентарь для игры. В комментариях с ним связались неизвестные и предложили свою помощь. Они скинули мальчику инструкцию, за которую попросили перевести деньги через мобильный банк. Школьник без разрешения взял телефон матери и скинул мошенникам всю сумму. Когда он понял, что его обманули, признался родителям. Теперь злоумышленников разыскивает полиция.