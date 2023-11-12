В Москве избили двух иностранцев

Двое неизвестных избили двух мужчин на юго-востоке Москвы и похитили у одного из них безрукавку с крупной суммой денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Совхозной двое неизвестных распылили содержимое перцового баллончика в лицо двум гражданам, нанесли им телесные повреждения, после чего открыто похитили безрукавку одного из пострадавших, в которой находилась крупная денежная сумма, и скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что один пострадавший с телесными повреждениями обратился в медучреждение.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшими оказались иностранные граждане. "Один из них - гражданин Китая. Предварительно установлено, что у него похищено 5,8 млн рублей", - добавил представитель правоохранительных органов. Врачи диагностировали у мужчины перелом носа.