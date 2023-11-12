Преступники инсценировали похищение 10-летней россиянки

В Салехарде неизвестные инсценировали похищение девочки, которой они сообщили о попавших в ДТП родителях. Об этом сообщило издание Baza.

Утверждается, что на телефон девочки позвонили с украинского номера. Преступники сообщили ребенку, что ее родители попали в аварию и срочно нужны деньги. Девочка по указке злоумышленников не нашла деньги в квартире. Тогда ей приказали выбросить телефон и сесть в такси, ожидающее у подъезда.

Неизвестные, по данным издания, планировали увезти ребенка за 50 километров от дома в поселок Аксарка. Пока девочка была в такси, ее матери сообщили о похищении ребенка. Женщина не смогла дозвониться до дочери и сразу обратилась в полицию. Полицейские по камерам наблюдения установили номер такси и связались с водителем. Мужчина признался, что находится в Аксарке с ребенком в салоне, так как не решился высадить ее одну в незнакомом месте.