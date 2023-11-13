INGV: на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Столб из газов, пепла и обломков пород поднялся на высоту 4,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

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Извержение произошло в юго-восточном кратере самого высокого действующего вулкана в Европе, наблюдается активный выброс лавы. Специалисты INGV прогнозируют, что облако вулканического пепла будет смещаться на юго-восток.