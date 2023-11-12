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Boeing-737 из Сочи сел в Челябинске из-за неисправных закрылок

Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находятся 189 человек, благополучно сел с неисправными закрылками в аэропорту Челябинска. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Boeing-737 экстренно сел Челябинске
© РИА Новости

"В 16:43 (мск) в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа.