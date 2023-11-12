Boeing-737 экстренно сел Челябинске

Boeing-737 из Сочи сел в Челябинске из-за неисправных закрылок
Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находятся 189 человек, благополучно сел с неисправными закрылками в аэропорту Челябинска. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"В 16:43 (мск) в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту находятся 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа.