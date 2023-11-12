19-летнего молодого человека отправили в тюрьму за оскорбление президента

В Самаркандской области Узбекистана 19-летнего молодого человека отправили в тюрьму за оскорбительный комментарий к видео о семье президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает «Газета.uz».

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Согласно материалам дела, в начале лета он оставил комментарий о Мирзиёеве под видео President family в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Судебная экспертиза выявила в публикации действия, связанные «с оскорблением и дискредитацией» президента.

Подсудимый признал вину и рассказал, что после совета знакомых удалил комментарий, но позднее узнал, что против него возбуждено уголовное дело. При этом он, как утверждается, добровольно в августе вернулся в Узбекистан. Комментарий он объяснил молодостью и непониманием.

Молодой узбекистанец раскаялся и попросил суд смягчить наказание. Его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Суд также постановил заблокировать его страницу в Instagram.

По данным «Газеты.uz», это первое за многие месяцы решение суда о тюремном сроке за оскорбление президента. В 2021 году Уголовный кодекс страны был дополнен нормой, устанавливающей ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента в интернете.