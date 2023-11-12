Возле станции петербургского метро произошла массовая драка

В Санкт-Петербурге инспектор по транспорту пострадал от нападения пьяных мужчин, пытавшихся на станцию метро "Удельная". Об этом сообщает телеканал "78".

Полицейские узнали о драке около станции на севере города незадолго до закрытия метрополитена.

Трое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения напали на работавшего на станции инспектора по транспорту. 54-летний мужчина встал у них на пути и был жестоко избит. Его доставили на "скорой" в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.