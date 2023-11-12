Еще 10 россиян покинули сектор Газа и въехали в Египет

Еще 10 российских граждан, проживающих в секторе Газа, пересекли границу и въехали в Египет. Общее число эвакуированных граждан РФ выросло до 70, сообщило Министерство по делам чрезвычайных ситуаций (МЧС) России в своем Telegram-канале.

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«70 граждан РФ пересекли КПП Рафах», — говорится в сообщении.

12 ноября около 13:00 мск МЧС РФ сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, где развернут оперативный штаб МЧС. Там людям помогут оформить эвакуирующимся все необходимые документы.

Отмечалось, что в настоящее время пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. В 13:38 мск МЧС передало, что из сектора Газа в Египет выехали более 60 россиян.