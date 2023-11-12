Петербуржца госпитализировали после ссоры с тремя пьяными кладовщиками Ozon

В Санкт-Петербурге трое пьяных сотрудников склада Ozon избили инспектора по транспортной безопасности у станции метро «Удельная», сообщает телеканал «78». По данным СМИ, служителю закона потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел у станции метро «Удельная». По данным телеканала, драке предшествовала словесная перепалка, но что именно не поделили участники конфликта, в сообщении не уточняется. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и многочисленными ушибами.

Полиция узнала о происшествии со слов очевидцев. Они рассказали, что напавшие на инспектора работают на складе Ozon в поселке Шушары Пушкинского района. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

Ранее сообщалось, что в столице Башкортостана Уфе местный житель жестоко избил куском доски сотрудника управляющей компании (УК) «Микрорайон Радио». Дебоширу не понравилась интонация, с которой с ним разговаривал пострадавший. Момент избиения попал на записи с камер видеонаблюдения.