На месте подрыва путей под Рязанью нашли части камеры наблюдения

Устроившие подрыв под Рязанью следили за местом диверсии через камеру. Она самоуничтожилась после подрыва железнодорожных путей, сообщает Telegram-канал Shot.

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Стало известно, что на месте совершенного 11 ноября теракта нашли части камеры наблюдения. Диверсанты установили ее на дереве, и через пять часов после подрыва железнодорожного полотна она самоуничтожилась.

В результате взрыва с рельсов сошло 19 вагонов, машинист получил травмы.