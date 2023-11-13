В Петербурге мужчина бросил гранату за забор поликлиники

В Санкт-Петербурге молодой мужчина бросил через забор поликлиники N97 гранату. Об этом сообщает "Фонтанка".

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Инцидент произошел 12 ноября у медицинского учреждения на улице Кустодиева в Выборгском районе города. По данным СМИ, мужчина в светлых джинсах и коричневой куртке с громким криком "там бомба" перебросил пакет на территорию поликлиники.

После случившегося пакет приехали осматривать полицейские и взрывотехники Росгвардии. В нем правоохранители обнаружили муляж гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества, но с механической частью запала. Боеприпас признали неопасным.