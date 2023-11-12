Россия начала эвакуацию россиян из сектора Газа

МЧС России и российские дипломаты приступили к работе по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В МЧС России создали оперативную группу, которая согласовала маршруты эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта.

Сейчас пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты оказывают им необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.