В Харькове произошел пожар на АЗС после взрыва

В Харькове после взрыва произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

По словам журналистов, что-то взорвалось на заправке в районе железнодорожного вокзала.

«Возник пожар», — говорится в сообщении.

О том, что в Харькове произошел взрыв, сообщал украинский телеканал «Общественное». При этом никакой воздушной тревоги не объявлялось.

Накануне были взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Киеве. Взрывы происходили в Днепровском районе Херсона, сообщал глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.