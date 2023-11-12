Самолет протаранил автомобиль в Техасе

В американском штате Техас произошло ДТП с участие самолета и легкового автомобиля, сообщает «360». По предварительным данным, виновником аварии стал пилот.

Самолет Lancair IV-P Propjet совершил аварийную посадку в аэропорту Аэро-Кантри. При этом летчику не удалось остановить воздушное судно в конце взлетно-посадочной полосы. В результате самолет пробил заграждение и протаранил проезжавшую мимо легковушку.