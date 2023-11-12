В Минобороны сообщили о попытке атаки украинского БПЛА на Белгородскую область

ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник
Система противовоздушной обороны ночью уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.
Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что утром в Киеве на фоне воздушной тревоги также гремели мощные взрывы.