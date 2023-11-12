В Минобороны сообщили о попытке атаки украинского БПЛА на Белгородскую область

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.