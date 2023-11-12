Жестокое убийство из-за ревности произошло в Москве

Мужчину жестоко убили в квартире на северо-западе Москвы.

Труп нашли в одном из домов на Волоколамском шоссе. Подозреваемого в расправе оперативно задержали.

Как сообщает РЕН ТВ, между погибшим и его убийцей возникла ссора на почве ревности. В квартире находились трое: двое мужчин и женщина. Собравшиеся устроили застолье, которое в какой-то момент и закончилось трагедией.

"Один из мужчин начал приставать к женщине. Ее супруг приревновал, набросился на мужчину и начал душить его", – добавил наш собеседник.

Женщина пыталась оттащить пьяного мужа от его жертвы, однако не смогла.