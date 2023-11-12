В Подольске при пожаре в гараже погибли два человека

Женщина и ее двухлетняя дочь погибли, а также еще трое человек пострадали в результате пожара в подмосковном Подольске, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Московской области.

"11 ноября 2023 года в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, произошел пожар. Из горящего гаража удалось выбежать трем пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери", - говорится в сообщении.

По факту случившегося ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи и криминалисты.