Один человек пострадал при возгорании трамвая в центре Самары

Один человек получил травмы в результате возгорания трамвая в центре Самары. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 11 ноября на улице Арцыбушевской. Предварительно, один человек пострадал.

В дирекции Трамвайно-тролейбусного управления заявили, что всех пассажиров трамвая, следовавшего по маршруту № 20, эвакуировали. На место происшествия приехали пожарные, в ближайшее время его отбуксируют в городское депо. Движение на линии планируют вскоре возобновить.

Отмечается, что организована доследственная проверка. На место выехали следователи, выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.