СК РФ назвал причину схода с рельсов товарного поезда под Рязанью

Следственный комитет признал терактом подрыв грузового поезда в Рязанской области. Возбуждено дело по двум статьям УК, подозреваемых пока нет.

По данным следствия, террористы заложили самодельную бомбу на двухпутном участке железной дороги в Рязанской области. Это произошло в субботу, в 07 часов 12 минут 11 ноября.

«Произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блок Пост 204 км», – сказано в заявлении следователей.

В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги.

Всего повреждено 15 вагонов, причиненный ущерб устанавливается.

СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и пункту «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).