У впавшей в диабетическую кому москвички украли документы на квартиру

В Москве обокрали 58-летнюю жительницу района Очаково-Матвеевское, пока она находилась в диабетической коме, сообщает Telegram-канал SHOT. Похищены документы на квартиру и колье с сапфирами.

Как стало известно каналу, женщину госпитализировали в конце октября. Перед отъездом в больницу она отдала ключи от квартиры волонтерам, чтобы они присматривали за проживающими там 36 кошками и тремя собаками.

Некоторое время москвичка пребывала в состоянии комы, а когда пришла в себя, то попросила дочь проверить квартиру. В результате обнаружилась пропажа документов и украшения. Дочь москвички сообщила об этом в полицию. По ее мнению, кражу могли совершить волонтеры или соседи. По факту произошедшего проводится проверка.