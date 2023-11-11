Сотрудники двух компаний «Москва-Сити» устроили драку в офисе

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Сотрудники двух офисов сошлись в драке и устроили кровавое побоище в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает в Telegram издание Baza.

В августе в соседний с инженерной компанией «Завод ПСМ» офис в башне «Федерация» на 80-м этаже въехала компания «Стратегия». Сотрудники «Завод ПСМ» сразу с подозрением отнеслись к новым соседям, а когда один из работников увидел женщину, отдающую человеку из «Стратегии» крупную сумму наличных, настороженность выросла. Встревоженный инженер подошел к женщине и спросил ее, полностью ли она осознает свои действия.

После этого команда «Стратегии» решила выяснить отношения с соседями. 9 ноября двое сотрудников пришли в офис «Завод ПСМ» и попросили соседей не лезть в их бизнес. В тот же день они обратились с жалобой к собственнику офиса и управляющей компании. Впоследствии выяснилось, что «Стратегия» предлагает клиентам «выгодно вложиться через них в крипту». Инженеры пригрозили соседям написать заявление в полицию о мошенничестве.

К вечеру ситуация накалилась: сотрудники двух компаний повздорили в лифте. По словам гендиректора «Завод ПСМ», после этого к ним в офис пришли 16 мужчин и напали на троих его сотрудников. Дерущиеся переломали столы и оргтехнику и забрызгали все кровью. У пострадавших сотрудников инженерной компании диагностировали серьезные травмы: разбитые головы, сломанные челюсти и ушибы ребер. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Трое работников «Завод ПСМ» написали заявления в полицию на сотрудников «Стратегии».