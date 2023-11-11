Взрыв на железной дороге в Рязанской области устроили с помощью двух самодельных устройств. Каждое содержало 3 кг взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, самодельные взрывные устройства были заложены под рельсы. Они находились в 10 метрах друг от друга. Дистанционного управления не было. Бомбы сработали, когда на них наехал грузовой состав.

Внутри каждого самодельного устройства было более 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

ЧП произошло в субботу, 11 ноября около 7 утра между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области. Из-за взрывов с рельсов сошли 19 вагонов. Семь из них были с минеральными удобрениями.

На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял. Машинист поезда получил незначительные травмы.