Полковник полиции впал в кому после драки с коллегой в ресторане

Врио начальника отдела полиции подполковник Алексей Надточиев впал в кому после драки с коллегой в Якутии. Инцидент произошел во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает Baza.

«Сотрудники ОМВД России по Ленскому району всю ночь [праздновали] в кафе „Лена“. <…> Под утро не началась драка между руководителями отдела. В итоге Алексей Надточиев получил несколько ударов в лицо», — передают авторы telegram-канала Baza.

По информации с telegram-канала «Осторожно, новости», в результате удара у подполковника произошло кровоизлиянием в мозг, он впал в кому.

Отмечается, что против нападавшего начальника отделения экономической безопасности Романа Севрюкина могут возбудить уголовное дело по факту тяжкого причинения вреда здоровью. В настоящий момент проходит следственная проверка.