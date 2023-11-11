Подростка увезли в реанимацию после драки в Петербурге

Двое подростков подрались в Калининском районе Петербурга, один из них попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Инцидент произошел накануне вечером, приехавшие на вызов правоохранители обнаружили избитого 16-летнего юношу.

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Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у подростка перелом лобной кости. Позже в эту же клинику привезли вероятного второго участника драки — у 16-летнего пациента ушиб грудной клетки, он в удовлетворительном состоянии. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства, предшествующие конфликту между подростками.

Ранее в городе Бердске Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот12-летнего приятеля на детской площадке. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.