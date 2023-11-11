Пострадавших от нападения медведя в Якутии отправят на лечение в Москву

"Пострадавшие в результате нападения медведя сотрудники ООО "Русгазбурение" Эльдар Г. и Иван Б. находятся в больнице поселка Витим <…>. Пострадавших готовят к транспортировке в аэропорт Талакан, после чего медицинским спецбортом сотрудников транспортируют в Москву для лечения в институте имени Склифосовского", - говорится в сообщении.