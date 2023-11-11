$92.05+0.1398.32-0.09

В Москве у актрисы украли телефон за 170 тысяч рублей

Неизвестные украли у актрисы Ксении Утехиной телефон стоимостью 170 тысяч рублей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве у актрисы украли телефон за 170 тысяч рублей
© РИА Новости

Инцидент произошел в понедельник, 6 ноября, в ресторане на Патриарших прудах в Москве.

Источник отметил, что 23-летняя актриса зашла в туалет заведения, чтобы переодеться перед съемками. Свой телефон она положила на раковину. Затем она направилась на съемки. После окончания работы девушка снова зашла в туалет, но гаджета на раковине уже не было.

Собеседник телеканала уточнил, что Утехина отнесла заявление в полицию и потребовала разыскать вора. Стражи порядка начали расследование.

В активе молодой актрисы участие в таких кинопроектах, как «Небесная команда», «Императрицы», «Крюк», «Беспринципные в деревне».

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости