Поезд сошел с рельсов под Рязанью, введен план «Перехват»: что известно

Грузовой поезд сошел с рельсов в Рязанской области из-за «вмешательства посторонних лиц», сообщили в управлении Московской железной дороги. Что произошло, почему объявили план «Перехват», есть ли пострадавшие?

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Что произошло с поездом

МЖД распространила информацию, что сход 19 вагонов поезда с рельс произошел в 7:12 утра 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области. По предварительной информации, это произошло «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщили в управлении.

Семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями, сообщил Telegram-канал Mash. Эту информацию подтвердил губернатор Павел Малков. Официальные источники заверили, что угрозы экологии нет.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что с рельсов сошли 15 вагонов между станциями Рыбное и 179 км. Организована доследственная проверка. Место крушения оцеплено.

Источник, близкий к МВД, РБК, что перед крушением поезда местные жители слышали «хлопок» в районе станции Дягилево в Московском районе Рязани.

Есть ли пострадавшие

По предварительной информации, незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему была вызвана бригада медиков.

В Следственном комитете уточнили, что пострадали два человека, помощник и машинист получили легкие травмы.

Объявлялся ли план «Перехват»

В Рязани объявлен план «Перехват».

«После схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах», — пишет канал Mash.

Однако УМВД России по Рязанской области не сообщает о действии плана «Перехват» после предполагаемой диверсии на железной дороге. В ночь на 11 ноября рязанская полиция проводила рейдовые профилактические мероприятия.