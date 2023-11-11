В Исландии ввели ЧП из-за извержения вулкана Фаградальсфьялль

Полиция призывает жителей эвакуироваться и покинуть прибрежный город Гриндавик, все дороги в его направлении закрыты. В городе проживает 3,7 тысячи человек.

«Непосредственной опасности нет, эвакуация носит в первую очередь превентивный характер, основной целью которой является безопасность всех жителей города», — заявило Агентство гражданской защиты.

За последние недели вокруг вулкана Фаградальсфьялль зафиксировали тысячи подземных толчков. Только в пятницу на юго-западе Исландии регистрировалось около 800 землетрясений. Толчки могут стать сильнее, и такая последовательность событий может привести к извержению, предупредило Агентство гражданской защиты.