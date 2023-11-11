Землетрясение произошло рядом с турецкой Аланьей

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в западной части Турции, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Эпицентр подземных толчков находился в 22 км к югу от города Аланья, где проживают 112 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Землетрясение произошло в 12:05, время совпадает с московским.

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Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США. Эпицентр располагался в 167 км к юго-западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

До этого, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали на границе Турции и Сирии. Эпицентр подземных толчков находился в 15 км к востоку от города Искендерун с населением около 159 тысяч человек. Очаг катаклизма залегал на глубине девять километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.