В Рязани объявили план «Перехват» после схода вагонов

Полиция Рязани на фоне схода грузового состава с рельсов объявила план «Перехват». Силовики разыскивают в городе возможных организаторов, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, территория рядом с местом ЧП оцеплена, сапёры обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах.

Напомним, что в субботу, 11 ноября, в 7:12 утра, на станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Очевидцы отметили, что перед сходом был слышен взрыв. Машинист отделался легкими травмами, медики оказали ему помощь на месте происшествия.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства. СК РФ также начал проверку.

Предварительно, полотно взорвали перед локомотивом, о чём можно судить по пробитым окнам в кабине машиниста.

Для ликвидации последствий на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла, уточнили журналисты канала.