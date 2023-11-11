Двух школьников госпитализировали после драки в Петербурге

"Незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 16-летнего пострадавшего и нескольких несовершеннолетних, которые рассказали, что произошла драка между двумя учениками одной из местных школ. Пострадавший подросток в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, у него диагностирован перелом лобной кости. Позже в полицию поступила телефонограмма о госпитализации и второго 16-летнего участника конфликта с ушибом грудной клетки [он находится] в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.